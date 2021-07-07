Дмитрий Иванисеня будет играть в России.

Экс-полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня подписал контракт с российским клубом "Крылья Советов".

Ранее уже сообщалось, что Иванисеня прибыл в расположение самарского клуба. Теперь же сайт "Крыльев" подтвердил трансфер игрока.

27-летний украинец подписал контракт на три года.

"Искренне рад присоединиться к команде. С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как "Крылья Советов", - прокомментировал свой трансфер Иванисеня в Instagram.

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Дмитрий Иванисеня: карьера

Иванисеня является воспитанником донецкого "Шахтера", но закрепиться в составе горняков не смог. Дмитрий неоднократно был в аренде в "Мариуполе".

В сезоне 2018/19 Иванисеня решил поехать за границу и подписал контракт с тбилисским "Динамо".

Последние два сезона Иванисеня играл в луганской "Заре". В минувшем сезоне он провел 21 поединок в УПЛ и отметился пятью забитыми мячами.

Иванисеня в своем активе имеет одну игру за национальную сборную Украины. Осенью 2019 года он дебютировал за "желто-синих" в матче против Эстонии.

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Автор: Антон Дударь