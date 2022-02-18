Бывший футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев заявил о готовности защищать свою страну.
37-летний экс-футболист опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он вооружен до зубов.
"ОГО – Остаюсь Горжусь Обороняю!" – написал Алиев.
Пользователи не очень хорошо отнеслись к данному поступку Алиева и высказали много негатива в адрес бывшего футболиста:
"С бадуна похоже от кого ты решил обороняться?", "От белки решил отстреливаться?", "Лучше бы, муд*к, новогоднее оформление уже снял! Х*ли ты не на фоне елки фоткнулся? Было у отца три сына - два умных, а третий - футболист", "Я***шки не обрежь, когда катану из трусов потянешь", - писали подписчики в комментариях.
Данный пост Алиев сделал на фоне новостей о том, что войска РФ готовят полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним, ранее уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена заявил, что если в Украине начнется война, то он уедет и не вернется.
Александр Алиев: что известно о спортсмене
- Алиев – уроженец Хабаровска, но с 1999 года играет и живет в Украине. Начинал профессиональную карьеру в хабаровской "Заре", выступал в составе академии московского "Спартака".
- Имя себе Алиев сделал выступая за киевское "Динамо". В составе "бело-синих" сыграл 126 матчей, забил 28 голов и отдал 28 результативных передач.
- Также Алиев выступал за московский "Локомотив", "Днепр", "Анжи", "Рух" и "Тараз".
- В составе сборной Украины Алиев дебютировал в сентябре 2008 года.
- На счету Алиева 28 матчей в составе сборной Украины, в которых он забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. В составе национальной команды полузащитник принял участие в чемпионате Европы-2012, на котором провел за сборную последние матчи.
- Алиев - двукратный чемпион Украины в составе киевского "Динамо". Он также вместе с "Динамо" 2 раза выигрывал Кубок и 4 раза Суперкубок Украины.