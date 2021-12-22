Румынский тренер снова заговорил о своих напряженных отношениях с фанатами киевского клуба.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу, который стал лучшим тренером года в Румынии, прокомментировал свой конфликт с ультрас "бело-синих".

Цитирует 76-летнего специалиста Рlaysport.ro.

"Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю на них внимание, наоборот - я всегда иронично им аплодировал. Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их", - сказал Мирча.

"Вместо того, чтобы поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель - показать, что они способны что-то изменить. Они ничего не могут изменить, они - болельщики, никто не обращает на них внимание. Месседжи баннеров стали такими, что все больше беспокоят, но меня это не волнует", - добавил Луческу.

Читайте такжеЛуческу одобрил: Динамо готово продать ряд игроков из основной обоймы - СМИ

Мирча Луческу: конфликт с болельщиками "Динамо"