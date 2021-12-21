Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу получил престижную награду у себя на родине. 76-летний специалист был признан лучшим тренером года в Румынии.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По итогам голосования журналистов, тренеров, капитанов команд и президентов клубов элитного дивизиона чемпионата Румынии именно Мирчу выбрали лучшим наставником года.
Луческу признан лучшим тренером Румынии в пятый раз. Ранее эту награду он выигрывал в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- В текущем сезоне "Динамо" заняло последнее место в своей группе ЛЧ, а также отстает на два очка от первого места в турнирной таблице УПЛ после 18 сыгранных туров.