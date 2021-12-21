Наставник "Динамо" впервые за 7 лет получил данную награду.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу получил престижную награду у себя на родине. 76-летний специалист был признан лучшим тренером года в Румынии.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По итогам голосования журналистов, тренеров, капитанов команд и президентов клубов элитного дивизиона чемпионата Румынии именно Мирчу выбрали лучшим наставником года.

Луческу признан лучшим тренером Румынии в пятый раз. Ранее эту награду он выигрывал в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"