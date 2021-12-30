Молодой сенегалец принял решение продолжить свою карьеру в "Динамо".

Сенегальский форвард киевского "Динамо" U-19 Самба Диалло прокомментировал слухи, что к нему проявляла интерес мюнхенская "Бавария".

В интервью YouTube-каналу itv Senegal 18-летний футболист заявил, что после матча против "Баварии" в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА с ним действительно связывались представители немецкого клуба. По словам сенегальца, в мюнхенском гранде были впечатлены игрой таланта киевского клуба.

"Сразу после ответной игры против "Баварии" со мной вышли на связь официальные представители мюнхенского клуба. Они были под впечатлением от моей игры на групповом этапе.

Однако, мы решили продлить отношение с "Динамо" Киев, так как я счастлив играть в этом клубе", – сказал Самба Диалло.

Читайте такжеНе Цыганков: болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в 2021 годуНапомним, в текущем сезоне Юношеской лиги УЕФА Диалло сыграл 6 матчей, в которых забил 5 голов.

Сенегальский форвард в декабре подписал новый пятилетний контракт с киевским "Динамо".

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