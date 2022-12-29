Легенда мирового футбола ушел из жизни в возрасте 82 лет.

29 декабря в возрасте 82-х лет скончался легендарный бразильский футболист Пеле.

На трагическое известие отреагировали лучшие футболисты современности - форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Мои глубокие соболезнования всей Бразилии, и в частности семье сеньора Пеле. Простого слова "прощай" вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир.

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Он - вдохновение для сотен тысяч людей, мое желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле", - написал Роналду в Инстаграме.

"Покойся с миром, Пеле", - написал Месси в Инстаграме.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние "Короля футбола" заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее.

Пеле известен по выступлениям за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962, 1970 годах. Также он был признан игроком века по версии ФИФА.

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