Юрий Цапий играет за футбольный клуб "Виктория" из Сумской области.

Украинский футболист Юрий Цапий, который играет за футбольный клуб "Виктория", пропал без вести.

Помочь найти спортсмена просят его друзья и коллеги. Об этом сообщает Владислав Налигач в Facebook.

Сообщается, что семья 35-летнего Цапия не выходила на связь с 27 февраля.

Юрий Цапий родом из Мариуполя, но с 2020 года выступает за "Викторию", базирующуюся в поселке Николаевка Сумской области. Он расположен в 30 километрах от Сум, которые с первых дней нападения подвергались атакам со стороны российских военных.

Есть еще вероятность, что он может быть в Мариуполе, откуда он родом. Он проживал на выезде из города Мариуполя в направлении Бердянска.

В этом сезоне полузащитник провел 9 матчей во Второй лиге, в которых успел отличиться одной результативной передачей.

Война началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 18-й день.

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