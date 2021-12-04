Лионель Месси не привык к французскому климату.

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал, почему у Лионеля Месси есть сложности с адаптацией в ПСЖ.

По словам уругвайца, Месси не может привыкнуть к довольно холодному климату во Франции, аргентинец сам ему признался в этом.

"Мы общаемся каждый день, но всегда стараемся обходиться без разговоров об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как нужно действовать в такие моменты. Мы говорим об играх, о семьях.

Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно", - приводит слова Суареса издание Onze.

Читайте такжеОбъявлено имя обладателя "Золотого мяча-2021" (фото, видео)Напомним, Месси перебрался в ПСЖ летом этого года на правах свободного агента. В составе парижан аргентинский нападающий сыграл 8 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых забил только один гол и трижды ассистировал партнерам по команде.

Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Владимир Медяник