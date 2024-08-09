В финальном матче Фурия Роха в дополнительное время одолела хозяев турнира французов.

Сборная Испании стала победителем мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 в Париже. В финальном матче пиренейцы одолели хозяев турнира.

Французы повели в счете уже на 11-й минуте игры благодаря голу Мийо. Впрочем, в середине первого тайма лишь в течение 10-ти минут испанцы благодаря дублю Лопеса и голу Баэны обеспечили себе, казалось бы, комфортное преимущество перед перерывом - 3:1.

Во втором тайме французы заиграли агрессивнее. В итоге - голы Аклиуша и Матеты перевели игру в дополнительное время.

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В овертайме соперники и далее играли на встречных курсах и имели немало голевых моментов. Впрочем, удача улыбнулась испанцам - Серхио Камельо забил в четвертый раз, он же на последней минуте установил окончательный счет - 5:3 в пользу "Фурии Рохи".

Футбольный турнир на Олмпиаде-2024

30 июля футбольная сборная Украины проиграла третий матч на Олимпиаде в Париже и прекратила выступления на турнире. В последнем поединке сине-желтые уступили команде из Аргентины при счете 0:2.

До этого в первом туре группового этапа команда Руслана Ротаня уступила Ираку со счетом 1:2, а затем переиграла Марокко с результатом 2:1.

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