Супруга тренера Сергея Реброва показала, как отдыхает на Мальдивских островах.

Супруга украинского тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва Анна поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха на Мальдивах.

Анна Реброва восхитила своих поклонников, опубликовав в своем Instagram фотографии с отдыха в купальнике.

Подписчики засыпали Анну комплиментами: "Огонь", "Смело на обложку", "Красотка", "Ты космическая", "Какая красивая, просто загляденье" и так далее.

Сергей и Анна Ребровы поженились в 2016 году. Для экс-игрока "Динамо" это второй брак. Пара воспитывает двух сыновей: пятилетнего Никиту и трехлетнего Александра.

Читайте такжеСекс-символ украинского спорта стала главной героиней нового клипа группы "Антитела" (видео)Напомним, Сергей Ребров сейчас работает главным тренером клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. После 10-ти сыгранных туров в чемпионате ОАЭ команда украинского специалиста уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 24 набранных балла. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 очка.

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Автор: Владимир Медяник