Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих подписчиков эффектными снимками.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала в сети новое жаркое фото.

Бех-Романчук, которая сейчас готовится к зимнему сезону в Португалии, разместила в Instagram фото в купальнике возле бассейна.

"Долгожданный выходной. Как его лучше провести - в купальничке у бассейна или лениво весь день в постели? Что выберешь ты?", - подписала фото спортсменка.

Подписчики рассыпались в комплиментах под данной публикацией, отметив, в том числе новую татуировку Бех-Романчук - олимпийские кольца на бедре.

"Красивая девушка", "Очень сексуальное тело", "Красотка", "Это тату сводит меня с ума", "Бомба", - комментируют подписчики.

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Марина Бех-Романчук: достижения

На чемпионатах мира наивысшим достижением для Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.

Автор: Антон Дударь