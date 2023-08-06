В испанской команде теперь будет выступать два украинца.

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик перешел в "Жирону". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Стороны подписали контракт до 2028-го года. Сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что "Днепр-1" получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет владеть лишь 50% прав на форварда. Как известно, другая половина прав принадлежит датскому "Мидтьюлланну".

26-летний Артем Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне, забив 24 гола. Всего в рамках высшего украинского дивизиона он отличился 50 раз. Также выступал в Дании и Молдове.

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В 2021-м году дебютировал в составе сборной Украины. Именно его гол в ворота сборной Швеции вывел "сине-желтых" в четвертьфинал Евро. По состоянию на сегодня на его счету 18 матчей и 6 голов за национальную команду.

Transfermarkt оценивает Довбика в 15 миллионов евро.

Напомним, что за "Жирону" также выступает Виктор Цыганков. В прошлом сезоне экс-игрок "Динамо" помог своей команде финишировать на 10-й строчке в Ла Лиге.

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