"Жирона" со счетом 3:2 победила английский клуб "Блэкберн".

В субботу, 29 июля, состоялся товарищеский поединок между английским "Блэкберном" и испанской "Жироной".

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды украинца Виктора Цыганкова.

Первый гол в этом поединке был забит на 24-й минуте - после передачи украинца Цыганкова забил Кристиан Стуани. На 30-й минуте Виктор забил уже сам - вингер сборной Украины получил мяч на линии штрафной площадки и точным ударом в нижний угол поразил ворота соперника.

На 37-й минуте встречи английскому клубу удалось сократить разрыв в счете - отличился Харри Леонард.

На старте второго тайме звездный нидерландский легионер "Жироны" Дейли Блинд забил третий гол испанского клуба в этом поединке. На 67-й минуте "Блэкберну" удалось отыграть еще один мяч, забил Дилан Маркандай. Это был последний гол в этой встрече.

"Блэкберн" - "Жирона" - 2:3

Голы: Леонард, 37, Маркандай, 67 - Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51

Видео гола Цыганкова и обзор матча:

Отметим, что для "Жироны" это был уже четвертый матч в рамках подготовки к новому сезону. Ранее испанская команда победила "Олот" (4:2), сыграла вничью против ФК "Андорра" (2:2) и выиграла у "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

Для Виктора Цыганкова это была первая игра за "Жирону" этим летом. Предыдущие матчи украинец пропустил, поскольку восстанавливался после травмы.

Первый официальный матч "Жирона" сыграет 12 августа. В рамках первого тура Ла Лиги команда Виктора Цыганкова встретится с "Реалом Сосьедад".

Напомним, в прошлом сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

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