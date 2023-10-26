Сандро Тонали ранее признался, что делал ставки на футбольные матчи.

Полузащитник сборной Италии и английского "Ньюкасла" Сандро Тонали получил длительное отстранение от футбола.

Как сообщает Федерация футбола Италии, Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев в связи с нелегальными ставками на футбол. Кроме того, 23-летний футболист пройдет 8-месячный курс лечения от лудомании.

"Между Федеральной прокуратурой и Сандро Тонали достигнуто соглашение о признании вины, я его уже подписал. Оно предусматривает 18 месяцев отстранения, 8 из которых заменены на терапевтическую деятельность, а также по меньшей мере 16 личных встреч", - приводит слова президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравины Sky Sport Italia.

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Таким образом, Тонали не сможет принять участие в финальной части Евро-2024 по футболу, если сборная Италии квалифицируется на турнир. Также Сандро пропустит матч против сборной Украины в отборе на ЧЕ-2024, который состоится 20 ноября.

Хавбек "Ньюкасла" сможет вернуться в игру в августе следующего года.

Тонали будет вынужден провести 16 публичных выступлений на тему негативных последствий зависимости от азартных игр. Такое наказание 23-летнего футболиста - следствие его сделки с прокурором ФФИ, в рамках которой игрок признал свою вину.

Напомним, летом этого года английский "Ньюкасл" приобрел Тонали у "Милана" за 70 миллионов евро. В текущем сезоне итальянский футболист сыграл за "сорок" 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Добавим, что Тонали уже второй футболист, который получил дисквалификацию по делу о нелегальных ставках. Ранее на 7 месяцев был отстранен Николо Фаджоли из "Ювентуса".

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