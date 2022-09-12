Поединок "Рейнджерс" и "Наполи" не состоится в ранее запланированную дату.

Во вторник, 13 сентября, должен был состоятся поединок второго тура группового турнира Лиги чемпионов между шотландским "Рейнджерс" и итальянским "Наполи".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот матч был вынужденно перенесен на другую дату.

В связи со смертью британской королевы Елизаветы II УЕФА сместил поединок на один день. Игра состоится 14 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Сообщается, что причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурной церемонией похорон королевы Елизаветы II.

Также сообщается, что из соображений безопасности в Соединенное Королевство также не впустят фанатов "Наполи". В дальнейшем болельщики "Рейнджерс" не смогут посетить выездной матч с "партенопейцами", чтобы обе команды находились в равных условиях.

Ранее УНИАН сообщал, что руководство АПЛ приняло решение перенести все игры ближайшего тура чемпионата Англии по футболу.

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