Презентация нового тренера сборной Украины пройдет в Доме футбола 7 июня.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, когда будет объявлено имя нового главного тренера национальной сборной Украины по футболу.

Как сообщается на официальном сайте организации, презентация и пресс-конференция нового наставника "сине-желтых" состоится в среду, 7 июня, в Доме футбола.

Начало мероприятия - в 12:00 по киевскому времени.

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Ожидается, что сборную Украины по футболу возглавит Сергей Ребров, который ранее покинул "Аль-Айн". Накануне 49-летний специалист подтвердил, что приедет в Украину для подписания соглашения.

По информации СМИ, в тренерский штаб Реброва в национальной команде войдут: Висенте Гомес, Альберто Босх и Глеб Платов. Также обсуждалась фамилия экс-футболиста "Шахтера" Рустама Худжамова, который может стать тренером вратарей в штабе Реброва.

Напомним, национальная сборная начнет свой сбор 8 июня в Бремене. Дебютирует новый тренер сборной Украины 12 июня в товарищеском матче против национальной команды Германии. Затем сборная Украины сыграет два поединка в рамках отбора на Евро-2024. "Сине-желтые" на выезде сыграют против Северной Македонии (16 июня), а потом в номинально домашнем матче встретятся с Мальтой (19 июня).

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