Итальянский тренер Антонио Конте покинул лондонский "Тоттенхэм".

Знаменитый итальянский специалист Антонио Конте был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма".

Контракт с наставником был разорван по взаимному согласию, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы "шпор".

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Исполняющим обязанности главного тренера "Тоттенхэма" до конца сезона назначен Кристиан Стеллини. Его помощником будет работать Райан Мейсон.

Увольнение Антонио Конте прокомментировал президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.

"У нас осталось 10 игр Премьер-лиги, и нам предстоит борьба за место в Лиге чемпионов. Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить как можно более высокий результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков", - приводит слова Леви сайт клуба.

Антонио Конте работал в "Тоттенхэме" с ноября 2021 года. Под его руководством "шпоры" сыграли 76матчей, в которых одержали 41 победу, 12 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Ожидается, что в новом сезоне "Тоттенхэм" может возглавить немецкий тренер Юлиан Нагельсманн.

Добавим, что на данный момент "Тоттенхэм" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 28 матчей.

В следующем туре АПЛ "Тоттенхэму" предстоит матч с "Эвертоном". Игра запланирована на 3 апреля.

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