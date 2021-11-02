Антонио Конте / фото REUTERS
Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма" стал итальянский специалист Антонио Конте.
Об этом сообщил официальный Twitter клуба.
52-летний наставник подписал контракт со "шпорами" на полтора года с возможностью продления. Конте заменил на посту тренера португальца Нуну Эшпириту Санту, которого уволили за неудовлетворительные результаты после поражения "Ман Юнайтед".
"Тоттенхэм" сейчас находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ - у них 15 очков после 10-ти матчей. Дебютирует Конте 4 ноября в поединке Лиги конференций против нидерландского "Витесса".
Buongiorno Antonio... pic.twitter.com/26wgcdcYED— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
Антонио Конте: карьера тренера
- Конте трижды приводил "Ювентус" к чемпионству Италии. Он возглавлял туринцев с 2011 по 2014 год.
- В сезоне 2016/17 Антонио вместе с "Челси" стал чемпионом Англии.
- С лета 2019 года Конте был наставником миланского "Интера". В первом сезоне "Интер" финишировал в Серии А вторым, на 1 очко отстав от "Ювентуса". В сезоне 2020-2021 Конте привел команду к первому за 11 лет чемпионству.
- Летом 2021 года Антонио покинул "Интер" из-за разногласий во взглядах с руководством относительно будущего развития команды.
- На Евро-2016 Конте вывел сборную Италии в 1/4 финала.