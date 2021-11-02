Антонио Конте вернулся в Англию.

Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма" стал итальянский специалист Антонио Конте.

Об этом сообщил официальный Twitter клуба.

52-летний наставник подписал контракт со "шпорами" на полтора года с возможностью продления. Конте заменил на посту тренера португальца Нуну Эшпириту Санту, которого уволили за неудовлетворительные результаты после поражения "Ман Юнайтед".

"Тоттенхэм" сейчас находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ - у них 15 очков после 10-ти матчей. Дебютирует Конте 4 ноября в поединке Лиги конференций против нидерландского "Витесса".

Антонио Конте: карьера тренера

Конте трижды приводил "Ювентус" к чемпионству Италии. Он возглавлял туринцев с 2011 по 2014 год.

В сезоне 2016/17 Антонио вместе с "Челси" стал чемпионом Англии.

С лета 2019 года Конте был наставником миланского "Интера". В первом сезоне "Интер" финишировал в Серии А вторым, на 1 очко отстав от "Ювентуса". В сезоне 2020-2021 Конте привел команду к первому за 11 лет чемпионству.

Летом 2021 года Антонио покинул "Интер" из-за разногласий во взглядах с руководством относительно будущего развития команды.

На Евро-2016 Конте вывел сборную Италии в 1/4 финала.

Автор: Артем Будрин