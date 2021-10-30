Роналду отметился голом и ассистом в матче против "шпор".

В субботу, 30 октября, в центральном матче 10-го тура чемпионата английской Премьер лиги встречались "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Игра проходила на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Разгромную победу в этом матче одержали футболисты "Манчестер Юнайтед". Главным героем поединка стал Криштиану Роналду, который сначала открыл счет в игре на 39-й минуте, а затем отметился голевым пасом на Кавани, который удволи преимущество "Юнайтед" на 64-й минуте встречи. Третий гол в составе "красных дьяволов" забил Маркус Рэшфорд на 86-й минуте матча.

Победа позволила "Юнайтед" подняться на 5-е место в турнирной таблице.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рашфорд, 87

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис, Хойбьерг, Скипп (Ндомбеле, 65), Моура (Бергвейн, 53), Ло Чельсо (Алли, 72), Сон, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Варан, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Шоу, Фернандеш (Матич, 76), Кавани (Лингард, 82), Роналду (Рашфорд, 71).

Предупреждения: Дэвис - Шоу, Фред

Видео голов:

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Положение команд в турнирной таблице АПЛ:

После 10-ти туров лидирует в чемпионате Англии "Челси" (25 очков), второе место у "Ливерпуля" (22 очка), Третий - "Манчестер Сити" (20 очков).

"Тоттенхэм" занимает 8-е место с 15 набранными очками, "МЮ" на пятой строчке с 17 баллами.

В зоне вылета находятся "Норвич" (20-е место, 2 очка), "Ньюкасл" (19-е место, 4 очка), "Лидс" (18-е место, 7 баллов).

Автор: Владимир Медяник