"Шахтер" не получит денег за переход Манора Соломона.

Полузащитник национальной сборной Израиля Манор Соломон перешел из донецкого "Шахтера" в "Тоттенхэм".

23-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с лондонским клубом, сообщает официальный сайт "шпор".

Соглашение Соломона с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2028 года.

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Отмечается, что "Шахтер" не получит денег за переход израильтянина, хотя контракт Манора с "горняками" был рассчитан до декабря 2023 года.

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявлял, что донецкий клуб будет судиться с такими клубами, как "Тоттенхэм", которые пытаются бесплатно увести у них игроков.

Напомним, Соломон перешел в "Шахтер" в январе 2019 года из израильского клуба "Маккаби" Петах-Тиква за 6 миллионов евро. В составе "горняков" Манор сыграл 106 матчей, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. После начала полномасштабной войны вингер сборной Израиля воспользовался разрешением ФИФА и покинул "Шахтер".

В прошлом сезоне Соломон выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды. В его активе 24 матча и 5 голов.

В составе национальной сборной Израиля 23-летний футболист сыграл 35 игр и забил 6 голов.

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