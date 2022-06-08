"Шериф" поблагодарил украинского специалиста за сотрудничество.

Футбольный клуб "Шериф" объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером Юрием Вернидубом.

Об этом сообщает пресс-служба тираспольского клуба.

"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК "Шериф" и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Юрий Николаевич Вернидуб стал главным тренером нашего клуба зимой 2021 года. Осенью 2021 года вывел ФК "Шериф" в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде плей-офф Лиги Европы.

Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.

После начала российско-украинской войны Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

Отметим, что Юрий Вернидуб не единственный представитель спорта, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Владимир Езерский, Олег Верняев и многие другие.

Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"