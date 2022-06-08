Футбольный клуб "Шериф" объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером Юрием Вернидубом.
Об этом сообщает пресс-служба тираспольского клуба.
"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК "Шериф" и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Юрий Николаевич Вернидуб стал главным тренером нашего клуба зимой 2021 года. Осенью 2021 года вывел ФК "Шериф" в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде плей-офф Лиги Европы.
Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.
После начала российско-украинской войны Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.
Отметим, что Юрий Вернидуб не единственный представитель спорта, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Владимир Езерский, Олег Верняев и многие другие.
Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"
- Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.
- В этом сезоне Вернидуб впервые в карьере выступал в Лиге чемпионов. На пути к групповому этапу "Шериф" преодолел четыре раунда квалификации.
- Под руководством украинца "Шериф" стал первым молдавским клубом, который прошел в групповой этап ЛЧ.
- На групповом этапе "Шериф" стал настоящей сенсацией. Команда Вернидуба смогла набрать 7 очков в одной группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером" (победа над мадридцами и 4 очка в двух играх с "горняками") и занять третье место.
- "Шериф" пробился в плей-офф Лиги Европы и стал первым молдавским клубом, который сыграл в весенней части еврокубков.
Вернидуб также работал в запорожском "Металлурге", луганской "Заре" и солигорском "Шахтере".