Александр Роспутько воспользовался выездом за границу и сбежал в Россию.

Донецкий "Шахтер" определился с судьбой Александра Роспутько, который не вернулся с командой в Украину после выездного матча Лиги чемпионов против "Антверпена".

Как сообщает официальный сайт "горняков", руководством клуба было принято решение расторгнуть контракт с 19-летним футболистом.

"В связи с невозвратом в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту, ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутьком", - говорится в сообщении пресс-службы "Шахтера".

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Напомним, 13 октября в СМИ появилась информация, что полузащитник "Шахтера" Александр Роспутько не вернулся с "горняками" в Украину после выезда команды в Бельгию на поединок Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена".

По информации СМИ, 19-летний футболист воспользовался выездом за границу и бежал в Россию.

Донецкий клуб подтвердил информацию о том, что Роспутько не вернулся с командой в Украину. В клубе отметили, что не знают, куда именно сбежал их игрок.

Позже отец Александра Роспутько заявил в интервью росСМИ, что его сын действительно сбежал в Россию. Он объяснил этот поступок тем, что его сыну там будет безопаснее.

Добавим, что Александр Роспутько является воспитанником донецкого "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Украины U-19 в составе "горняков" хавбек сыграл восемь матчей. Также на его счету один поединок в Юношеской лиге УЕФА.

Контракт Роспутько с "Шахтером" действовал до лета 2024 года.

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