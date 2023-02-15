Национальная сборная Бразилии по футболу получила нового главного тренера.
Как сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF), исполняющим обязанности главного тренера пятикратных чемпионов мира будет Рамон Менезес.
Ранее 50-летний специалист возглавлял молодежную сборную Бразилии до 20 лет. В феврале этого года под руководством Менезеса молодежка "селесао" стала чемпионом Южной Америки.
Сообщается, что Рамон Менезес будет готовить сборную Бразилии к товарищескому матчу против национальной команды Марокко.
Игра запланирована на 25 марта и станет первой в 2023 году для бразильской сборной. Встреча пройдет в Танжере (Марокко). Сборная Бразилии впервые в истории проведет матч на территории Марокко.
Напомним, после чемпионата мира‑2022 в Катаре пост главного тренера сборной Бразилии покинул Тите.
На мундиале в Катаре "селесао" дошли до 1/4 финала, где сенсационно проиграли национальной команде Хорватии.
Ранее СМИ сообщали, что сборную Бразилии может возглавить Карло Анчелотти. Итальянский специалист принял решение покинуть мадридский "Реал" по завершении сезона и уже дал согласие летом этого года возглавить "селесао".