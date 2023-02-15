Рамон Менезес назначен исполняющим обязанности главного тренера "селесао".

Национальная сборная Бразилии по футболу получила нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF), исполняющим обязанности главного тренера пятикратных чемпионов мира будет Рамон Менезес.

Ранее 50-летний специалист возглавлял молодежную сборную Бразилии до 20 лет. В феврале этого года под руководством Менезеса молодежка "селесао" стала чемпионом Южной Америки.

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Сообщается, что Рамон Менезес будет готовить сборную Бразилии к товарищескому матчу против национальной команды Марокко.

Игра запланирована на 25 марта и станет первой в 2023 году для бразильской сборной. Встреча пройдет в Танжере (Марокко). Сборная Бразилии впервые в истории проведет матч на территории Марокко.

Напомним, после чемпионата мира‑2022 в Катаре пост главного тренера сборной Бразилии покинул Тите.

На мундиале в Катаре "селесао" дошли до 1/4 финала, где сенсационно проиграли национальной команде Хорватии.

Ранее СМИ сообщали, что сборную Бразилии может возглавить Карло Анчелотти. Итальянский специалист принял решение покинуть мадридский "Реал" по завершении сезона и уже дал согласие летом этого года возглавить "селесао".

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