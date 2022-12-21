Руслан Ротань трудоустроился в "Александрии".

Украинский специалист Руслан Ротань стал главным тренером футбольного клуба "Александрия".

Клуб подтвердил назначение 41-летнего тренера на своем официальном сайте.

Подробности соглашения между тренером и клубом не разглашаются.

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"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба "Александрия".

Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола", - прокомментировал свое назначение Ротань.

Отметим, что Руслан Ротань является наставником молодежной сборной Украины, которую вывел на Евро-2023. Однако, его контракт с УАФ завершается 31 декабря. Пока нет информации, будет ли тренер совмещать две должности.

Добавим, что Руслан Ротань заменит в на посту главного тренера "Александрии" Юрия Гуру, которого уволили после первой части сезона УПЛ.

За первую половину чемпионата Украины "Александрия" набрала 24 очка, сыграв 13 матчей. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, но имеет две игры в запасе.

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