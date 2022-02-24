Из-за военной агрессии России немецкий клуб прекращает сотрудничество со своим спонсором.

Выступающий во Второй Бундеслиге немецкий футбольный клуб "Шальке-04" выступил с официальным решением убрать надпись "Газпром" с футболок команд.

Соответсвующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

"С учетом событий, развития и эскалации последних дней – "Шальке" снимает с футболок надпись "Газпром", – сказано в заявлении.

Добавим, что компания "Газпром" является титульным спонсором "Шальке" с 2007 года. Пока немецкий клуб во Второй Бундеслиге, он получает 9 млн евро в год от российской компании. Контракт рассчитан до 2025 года.

Отмечается, что "Шальке" проведет переговоры с представительством "Газпрома" в Германии.

Также сообщается, что "Шальке" покинул Матиас Варниг. Он был представителем "Газпрома" в клубе с июля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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