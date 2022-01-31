Эрик Рамирес будет защищать цвета испанского "Спортинга".

23-летний нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Венесуэлы Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за футбольный клуб "Спортинг Хихон", выступающий в испанской Сегунде.

Об этом сообщил официальный сайт украинского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне Рамирес провел за "Динамо" 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.

Контракт Рамиреса с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 миллиона.

Читайте также"Это интересно, что-то новое": Суркис предложил новый формат Суперкубка УкраиныХихонский "Спортинг" выступает во втором по силе испанском дивизионе - Сегунде. После 25 сыгранных туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице с 32 набранными очками в активе.

Напомним, "Динамо" отдало в аренду в итальянский футбольный клуб "Сампдория" украинского нападающего Владислава Супрягу.

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