23-летний нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Венесуэлы Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за футбольный клуб "Спортинг Хихон", выступающий в испанской Сегунде.
Об этом сообщил официальный сайт украинского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.
В текущем сезоне Рамирес провел за "Динамо" 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.
Контракт Рамиреса с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 миллиона.
Читайте также"Это интересно, что-то новое": Суркис предложил новый формат Суперкубка УкраиныХихонский "Спортинг" выступает во втором по силе испанском дивизионе - Сегунде. После 25 сыгранных туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице с 32 набранными очками в активе.
Напомним, "Динамо" отдало в аренду в итальянский футбольный клуб "Сампдория" украинского нападающего Владислава Супрягу.
Динамо Киев: результаты в сезоне
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.