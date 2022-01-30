Владислав Супряга попробует реализовать себя в Серии А.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга перешел в итальянский клуб "Сампдория" на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

30 января 21-летний украинец успешно прошел процедуру медосмотра перед подписанием контракта о переходе в генуэзский клуб. Обследование Супряга проходил в Киеве.

Сообщается, что футболист будет играть за "Сампдорию" до конца текущего сезона. У итальянского клуба будет право выкупа контракта игрока.

Итальянские СМИ сообщают, что аренда украинского форварда обойдется генуэзцам в 500 тысяч евро. Сумма выкупа составит 7,5 миллионов евро.

Читайте также"В моем сейфе сейчас только мыши": Игорь Суркис оценил свое состояниеДля Супряги переход в "Сампдорию" это шанс перезапустить футбольную карьеру. Сейчас Супряга упустил возможность закрепиться в команде Луческу и испытывает дефицит игровой практики.

В этом сезоне на счету игрока молодежной сборной Украины лишь шесть игр за "Динамо" и ни одного результативного действия.

Портал Transfermarkt в своем январском обновлении ценников понизил стоимость Супряги с шести до четырех миллионов евро.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать