Президент "Динамо" не стал раскрывать сумму своего состояния.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию, что его состояние с братом Григорием оценивают в 275 миллионов евро.

По словам бизнесмена, данная информация не соотвествует действительности. Игорь Суркис не стал раскрывать точную сумму своего состояния, пошутив лишь, что в его сейфе нет ничего, кроме мышей.

"Мое состояние составляет 275 миллионов? Это неправда. Возможно, они считают активы. Футбольный клуб "Динамо" оценивается в какую-то сумму. Например, 300 миллионов. Это стоимость футболистов и инфраструктуры клуба.

Есть какой-то бизнес, хотя я не знаю, как они оценивают. В тумбочке у меня не лежит 275 миллионов, уверяю вас. У меня есть сейф - можете проверить, там только мыши сейчас.

Возможно, сумма и больше, если оценить вообще все, что есть. Возможно, меньше. Я не понимаю, как они оценивают, и не хочу оценивать. Я вполне самодостаточный человек, есть чем позавтракать, чем пообедать и чем поужинать. Езжу на хорошей машине.

Вы прекрасно знаете, что произошло в 2016-м, не хочу к этому возвращаться. Как мы прожили эти 5 лет - сложно было. Любой другой на моем месте это занятие бросил бы, если бы любил деньги больше, чем футбол. Но мы выдержали, идем дальше, боремся. Надеемся, что справедливость восторжествует", - рассказал Суркис в интервью программе "Бомбардир".

Читайте такжеМилевский возвращается на поле: сыграет за сборную Украины по мини-футболуНапомним, Игорь Суркис призвал руководство украинской Премьер-лиги и Украинской ассоциации футбола реформировать Суперкубок Украины.

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