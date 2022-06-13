Дарвин Нуньес продолжит карьеру в английской Премьер лиге.

Португальская "Бенфика" приняла предложение английского "Ливерпуля" о продаже нападающего сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.

Об этом сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

"Ранним утром "Бенфика" проинформировала Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM) о достижении соглашения с "Ливерпулем" о продаже всех прав на игрока Дарвина Нуньеса за € 75 млн.

Соглашение предусматривает выплату вознаграждения, поэтому общая сумма продажи может составить € 100 млн. Вышеупомянутое соглашение зависит от подписания спортивного трудового контракта игрока с ФК "Ливерпуль", - говорится в заявлении.

Нуньесу осталось подписать контракт с английским грандом. Перед заключением сделки 22-летний уругваец пройдет медицинское обследование.

Отмечается, что все детали сотрудничества с "Ливерпулем" нападающий уже согласовал и подпишет контракт на 6 лет.

Добавим, что в "Бенфике" Нуньес был главным конкурентом украинского нападающего Романа Яремчука. После перехода уругвайца в "Ливерпуль" форвард сборной Украины может стать основным нападающим "орлов".

В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую "Бенфику". Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что "Ливерпуль" заинтересован также в покупке полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виктора Цыганкова.

Дарвин Нуньес: карьера