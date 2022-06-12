Виктор Цыганков может перебраться в английский чемпионат.

Звездный атакующий полузащитник сборной Сенегала Садио Мане близок к уходу из "Ливерпуля" в мюнхенскую "Баварию". Английский клуб готов отпустить своего лидера и уже активно ищет замену сенегальскому вингеру.

Как сообщает портал Liverpool.com, "Ливерпуль" рассматривает вариант с подписанием вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

Украинский футболист имеет ряд важных характеристик, которые привлекают "Ливерпуль". Главные из которых, это способность сыграть на обоих флангах атаки и скромная цена.

Руководство "красных" ожидает, что "Динамо" в нынешних реалиях не будет просить заоблачных денег за игрока, у которого остался год контракта.

Добавим, что Виктор недавно стал клиентом агентской компании брата Пепа Гвардиолы, вероятно, чтобы перебраться в топ-чемпионат.

В досрочно завершенном из-за войны сезоне УПЛ 2021/22 Цыганков провел 25 матчей за "Динамо", отличившись 11 голами и 4 ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает украинца в 25 миллионов евро.

Напомним, гол Виктора Цыганкова принес сборной Украины победу в матче Лиги наций против Ирландии.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"