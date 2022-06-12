Звездный атакующий полузащитник сборной Сенегала Садио Мане близок к уходу из "Ливерпуля" в мюнхенскую "Баварию". Английский клуб готов отпустить своего лидера и уже активно ищет замену сенегальскому вингеру.
Как сообщает портал Liverpool.com, "Ливерпуль" рассматривает вариант с подписанием вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.
Украинский футболист имеет ряд важных характеристик, которые привлекают "Ливерпуль". Главные из которых, это способность сыграть на обоих флангах атаки и скромная цена.
Руководство "красных" ожидает, что "Динамо" в нынешних реалиях не будет просить заоблачных денег за игрока, у которого остался год контракта.
Добавим, что Виктор недавно стал клиентом агентской компании брата Пепа Гвардиолы, вероятно, чтобы перебраться в топ-чемпионат.
В досрочно завершенном из-за войны сезоне УПЛ 2021/22 Цыганков провел 25 матчей за "Динамо", отличившись 11 голами и 4 ассистами.
Портал Transfermarkt оценивает украинца в 25 миллионов евро.
Напомним, гол Виктора Цыганкова принес сборной Украины победу в матче Лиги наций против Ирландии.
Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"
- Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".
- Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".
- Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.
- В составе киевского "Динамо" Цыганков сыграл 213 матчей, в которых отметился 85 забитыми голами и 58 ассистами.
- Цыганков занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров "Динамо" со времен независимости Украины, по этому показателю он обошел Виктора Леоненко (79 голов).
- В составе национальной сборной Украины Цыганков сыграл 40 матчей и забил 7 голов.