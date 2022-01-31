Талантливый нападающий национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Даниил Сикан перешел в немецкий футбольный клуб "Ганза".
Украинец будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца этого сезона. "Шахтер" официально подтвердил трансфер.
Отметим, что в составе "Шахтера" Сикан получал мало игровой практики, поэтому переход в "Ганзу" должен положительно сказаться на прогрессе украинского форварда.
Даниил Сикан прокомментировал свой переход в немецкий клуб:
"Мне не терпится приступить к делу, и я действительно с нетерпением жду того времени, когда начну играть за этот клуб. "Ганза" - топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я понял, с прекрасными традициями. Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь добиться хороших результатов и успешно провести оставшуюся часть сезона", - сказал Сикан.
Читайте такжеОфициально: шестикратный чемпион Франции объявил о переходе футболиста ШахтераВ текущем сезоне Сикан сыграл за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Добавим, что "Ганза" выступает во Второй Бундеслиге. После 20-ти сыгранных туров клуб из Ростока занимает 14-е место в турнирной таблице из 18-ти возможных, имея в активе 21 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 21-32.
Даниил Сикан: что о нем известно
- Сикан является воспитанником "Полесья" и "Карпат". Его первым профессиональным клубом стали львовские "Карпаты".
- Зимой 2019 года Сикан перешел из "Карпат" в донецкий "Шахтер" за €150 тысяч.
- За период карьеры в "Шахтере" сыграл 22 матча и отметился 2 забитыми голами. Сдавался в аренду в "Мариуполь", где сыграл 22 игры и отметился 4 забитыми голами.
- Контракт Сикана с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,5 миллиона.
- С 2021 года Сикан вызывается в национальную сборную Украины, за которую сыграл 4 матча и отметился одним забитым голом.