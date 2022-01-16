Рафаэль Бенитес / фото REUTERS
Английский "Эвертон", цвета которого защищает с недавних пор украинец Виталий Миколенко, отправил в отставку главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.
Об этом сообщает официальный сайт "ирисок".
После поражения от аутсайдера АПЛ "Норвича" (1:2) руководство "Эвертона" больше не дало шанс наставнику команды Рафаэлю Бенитесу. Он был уволен.
61-летний испанский специалист возглавил команду в июне 2021 года.
"Эвертон": результаты в сезоне
- "Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 15-й в чемпионате, всего на шесть очков опережая зону вылета (при двух матчах в запасе).
- Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли в четвертый раунд Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".
- Следующий матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астон Виллы".
Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- Виталий зарабатывает в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Миколенко дебютировал за новый клуб в Кубке Англии и отыграл 120 минут на поле.
- В АПЛ украинский защитник дебютировал в матче против "Норвича" (1:2).