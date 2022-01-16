Рафаэль Бенитес / фото REUTERS

Английский "Эвертон", цвета которого защищает с недавних пор украинец Виталий Миколенко, отправил в отставку главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.

Об этом сообщает официальный сайт "ирисок".

После поражения от аутсайдера АПЛ "Норвича" (1:2) руководство "Эвертона" больше не дало шанс наставнику команды Рафаэлю Бенитесу. Он был уволен. 

61-летний испанский специалист возглавил команду в июне 2021 года.

"Эвертон": результаты в сезоне

  • "Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 15-й в чемпионате, всего на шесть очков опережая зону вылета (при двух матчах в запасе).
  • Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли в четвертый раунд Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".
  • Следующий матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астон Виллы".

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