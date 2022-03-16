Бывший футболист сборной Украины Жуниор Мораес перешел из донецкого "Шахтера" в "Коринтианс".
Об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.
Сообщается, что 34-летний нападающий подписал контракт до 31 декабря 2023 года.
На каких условиях Мораес перешел в "Коринтианс" не сообщается, но его соглашение с "Шахтером" было рассчитано до конца сезона 2021/2022.
"Я очень счастлив и готов носить эту футболку. Я надеюсь максимально помочь команде в достижении результатов", - сказал Мораес.
Добавим, что Мораес присоединился к "Шахтеру" в 2018 году, совершив скандальный переход из "Динамо".
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю. Из-за коварного наступления пришлось приостановить чемпионат Украины по футболу на неопределенный срок.
Жуниор Мораес: что известно о футболисте
- В Украине Жуниор Мораес выступал с 2010 года с небольшими перерывами.
- Нападающий играл за такие клубы, как "Металлург" (Донецк), "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).
- В составе "Шахтера" Мораес сыграл 106 матчей, в которых забил 61 гол.
- В сезоне 2018-2019 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 19 мячей.
- Мораес занимает пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории УПЛ - в его активе 102 гола.
- В 2019 году бразилец получил украинский паспорт и был вызван в национальную сборную нашей страны. В составе "сине-желтых" он провел 11 поединков, забил один гол.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков сказал, что больше не будет вызывать Мораеса, ведь "хочет дать дорогу молодым".