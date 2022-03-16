Жуниор Мораес перебрался в бразильский клуб.

Бывший футболист сборной Украины Жуниор Мораес перешел из донецкого "Шахтера" в "Коринтианс".

Об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.

Сообщается, что 34-летний нападающий подписал контракт до 31 декабря 2023 года.

На каких условиях Мораес перешел в "Коринтианс" не сообщается, но его соглашение с "Шахтером" было рассчитано до конца сезона 2021/2022.

"Я очень счастлив и готов носить эту футболку. Я надеюсь максимально помочь команде в достижении результатов", - сказал Мораес.

Добавим, что Мораес присоединился к "Шахтеру" в 2018 году, совершив скандальный переход из "Динамо".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю. Из-за коварного наступления пришлось приостановить чемпионат Украины по футболу на неопределенный срок.

Жуниор Мораес: что известно о футболисте