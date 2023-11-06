Эдмар получил предложение от иностранного клуба и решил покинуть "Металлист 1925".

В Украинской Премьер-лиге произошла очередная тренерская отставка. Должность наставника "Металлиста 1925" покинул Эдмар.

Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, 43-летний специалист сам принял решение покинуть клуб, поскольку получил предложение из-за границы.

"Эдмар получил предложение работы в клубе из-за границы и после раздумий решил продолжить свою карьеру там.

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Клуб "Металлист 1925" не имел морального права препятствовать подобному развитию событий", - говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, Эдмар получил предложение возглавить футбольный клуб "Тобол" из Казахстана.

Напомним, Эдмар стал главным тренером "Металлиста 1925" в октябре прошлого года. Он руководил командой вместе с Олегом Голодюком. С тех пор команда сыграла 36 матчей, в которых одержала 8 побед, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла.

Сообщается, что теперь "Металлистом 1925" будет руководить новый тренерский штаб под руководством Олега Голодюка.

В текущем сезоне УПЛ "Металлист 1925" набрал 15 очков за 12 сыгранных матчей и занимает 9-е место в турнирной таблице.

Добавим, что ранее должность главного тренера киевского "Динамо" покинул румынский специалист Мирча Луческу.

Эдмар: карьера и достижения

Эдмар - натурализованный бразилец. В чемпионате Украины он выступал с 2003 года. Его первым клубом была симферопольская "Таврия". Также он выступал за "Металлист", "Днепр" и "Металлист 1925".

В рамках чемпионата Украины он сыграл 316 матчей, забил 40 голов и отдал 28 голевых передач. Также на его счету 15 матчей и один забитый гол в составе национальной сборной Украины.

Эдмар один раз становился серебрянным призером чемпионата Украины и шесть раз выигрывал бронзовые награды.

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