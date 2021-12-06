Кевин де Брюйне обошел обладателя "Золотого мяча-2021" в голосовании за лучшего плеймейкера года.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS раздала свои награды по итогам 2021 года.

Лучшим плеймейкером по итогам этого года стал полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

Хавбек "горожан" этот приз получает во второй раз подряд. В рейтинге 2021 года 30-летний бельгиец набрал 160 баллов, благодаря чему опередил нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси, который недавно получил "Золотой мяч".

Третье место в рейтинге между собой разделили два футболиста - португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и немецкий форвард "Баварии" Томас Мюллер. Топ-5 дополнил итальянский хавбек "Челси" - Жоржиньо.

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В данной номинации первое место занял немец Феликс Брых. На его счету 110 баллов. До этого федерация назвала Брыха лучшим арбитром прошлого десятилетия.

Второе место занял голландец Бьорн Куйперс с 95 баллами, а на третьем месте оказался итальянец Даниэле Орсато с 40 баллами.

Антонио Матео Лаос набрал 30 баллов и расположился на четвертом месте, за пятерку замкнул Энтони Тэйлор с 20 баллами в активе.

Лучший арбитр 2021 года среди женщин

В голосовании за звание лучшего арбитра 2021 года среди женщин первое место отдали француженке Стефани Фраппар, которая набрала 155 баллов в голосовании. Второе место заняла Анастасия Пустовойтова с 60 баллами, а тройку призеров замкнула швейцарка Эстер Штаубли с 25 баллами.

Отметим, что IFFHS отметила и работу украинки Екатерины Монзуль. Она заняла четвертое место с 20 баллами. Топ-5 замкнула бразильянка Эдина Алвес Батиста с 15 баллами.

Лучший молодой футболист 2021 года

Лучшим молодым футболистом по итогам нынешнего года стал полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Педри.

Хавбек "сине-гранатовых" победил в категории U-20 с общим баллом 105.

Второе место досталось хавбеку "Баварии" Джамалу Мусиале - 45 баллов. Третьим в списке стал защитник "Барселоны" Эрик Гарсия с 20 баллами.

Четвертое место заняли форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд и полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга, которые набрали по 15 баллов.

Лучший тренер 2021 года

Почетное первое место в рейтинге лучших тренеров года занял Роберто Манчини, который вместе со сборной Италии стал победителем Евро-2020. По итогам года итальянец набрал 225 баллов.

Второе место занял наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Копа Америка (30 очков), а тройку лучших замкнул тренер сборной Франции Дидье Дешам - 25 баллов.

Помимо них в лучшую пятерку специалистов вошли наставник сборной Алжира Джамель Бельмади и главный тренер национальной команды Бразилии Тите. Оба специалиста набрали по 15 баллов.

"Золотой мяч-2021": итоги

Автор: Владимир Медяник