Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS раздала свои награды по итогам 2021 года.
Лучшим плеймейкером по итогам этого года стал полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.
Хавбек "горожан" этот приз получает во второй раз подряд. В рейтинге 2021 года 30-летний бельгиец набрал 160 баллов, благодаря чему опередил нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси, который недавно получил "Золотой мяч".
Третье место в рейтинге между собой разделили два футболиста - португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и немецкий форвард "Баварии" Томас Мюллер. Топ-5 дополнил итальянский хавбек "Челси" - Жоржиньо.
Читайте такжеМесси не выиграл в Европе: стали известны любопытные детали голосования за "Золотой мяч-2021"Лучший арбитр 2021 года среди мужчин
В данной номинации первое место занял немец Феликс Брых. На его счету 110 баллов. До этого федерация назвала Брыха лучшим арбитром прошлого десятилетия.
Второе место занял голландец Бьорн Куйперс с 95 баллами, а на третьем месте оказался итальянец Даниэле Орсато с 40 баллами.
Антонио Матео Лаос набрал 30 баллов и расположился на четвертом месте, за пятерку замкнул Энтони Тэйлор с 20 баллами в активе.
Лучший арбитр 2021 года среди женщин
В голосовании за звание лучшего арбитра 2021 года среди женщин первое место отдали француженке Стефани Фраппар, которая набрала 155 баллов в голосовании. Второе место заняла Анастасия Пустовойтова с 60 баллами, а тройку призеров замкнула швейцарка Эстер Штаубли с 25 баллами.
Отметим, что IFFHS отметила и работу украинки Екатерины Монзуль. Она заняла четвертое место с 20 баллами. Топ-5 замкнула бразильянка Эдина Алвес Батиста с 15 баллами.
Лучший молодой футболист 2021 года
Лучшим молодым футболистом по итогам нынешнего года стал полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Педри.
Хавбек "сине-гранатовых" победил в категории U-20 с общим баллом 105.
Второе место досталось хавбеку "Баварии" Джамалу Мусиале - 45 баллов. Третьим в списке стал защитник "Барселоны" Эрик Гарсия с 20 баллами.
Четвертое место заняли форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд и полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга, которые набрали по 15 баллов.
Лучший тренер 2021 года
Почетное первое место в рейтинге лучших тренеров года занял Роберто Манчини, который вместе со сборной Италии стал победителем Евро-2020. По итогам года итальянец набрал 225 баллов.
Второе место занял наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Копа Америка (30 очков), а тройку лучших замкнул тренер сборной Франции Дидье Дешам - 25 баллов.
Помимо них в лучшую пятерку специалистов вошли наставник сборной Алжира Джамель Бельмади и главный тренер национальной команды Бразилии Тите. Оба специалиста набрали по 15 баллов.
"Золотой мяч-2021": итоги
- Обладателем "Золотого мяча" по итогам голосования стал Лионель Месси. Он уже в седьмой раз в карьере выиграл эту награду.
- Стало известно, сколько баллов получили Месси и Левандовски - отрыв получился незначительным.
- На церемонии "Золотой мяч-2021" Левандовски получил награду лучшему нападающему года.