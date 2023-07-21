Садио Мане близок к переезду на Ближний Восток.

Вингер мюнхенской "Баварии" Садио Мане согласился на переход в "Аль-Наср".

Как сообщает L'Équipe, 31-летний сенегалец договорился с командой из Саудовской Аравии. Скоро будет официальное объявление. "Бавария" получит за Мане 32 миллиона евро.

За "Аль-Наср" выступают Криштиану Роналду и Марцело Брозович.

Видео дня

Напомним, летом 2022 года Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию" за 35 миллионов фунтов.

Садио Мане: достижения

В сезоне 2018/19 Мане выиграл "Золотую бутсу" английской Премьер-лиги.

В прошлом году Садио привел сборную Сенегала к триумфу на Кубке африканских наций.

Мане вместе с "Ливерпулем" побеждал в Лиге чемпионов один раз и еще дважды доходил до финала элитного турнира. С "красными" Мане однажды выиграл золотые медали АПЛ.

В 2019 году Мане занял четвертое место в голосовании за награду "Золотой мяч". Тогда только Месси, ван Дейк и Роналду опередили сенегальца.

Вас также могут заинтересовать новости: