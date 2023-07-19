"Бавария" очень мощно начала подготовку к новому сезону.

Во вторник, 18 июля, в рамках подготовки к новому сезону "Бавария" сыграла контрольный поединок против "Роттах-Эгерн".

Игра завершилась разгромной победой мюнхенского гранда со счетом 27:0.

Футболисты мюнхенского клуба в первой половине встречи забили в ворота соперника 18 голов - по пять мячей в активе Джамала Мусиалы и Матиса Теля, три гола забил Серж Гнабри, еще по одному мячу забили Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер, Нуссаир Мазрауи, Дайот Упамекано и Лерой Сане.

Во втором тайме мюнхенцы забили в два раза меньше голов - 9. Пента-триком отличился Марсель Забитцер, по голу в активе Рафаэля Геррейро, Райана Гравенберха, Кингсли Комана и Садио Мане.

"Бавария" - "Роттах-Эгерн" - 27:0

"Бавария" (1-й тайм): Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, Павар, Дэвис, Киммих, Лаймер, Сане, Мусиала, Тель, Гнабри

"Бавария" (2-й тайм): Шенк, Кабадайи, Станишич, Сарр, Геррейру, Гравенберх, Горецка, Мане, Забитцер, Коман, Шупо-Моттинг (56, Ваннер)

Обзор матча:

Добавим, что "Роттах-Эгерн" выступает в девятом по силе дивизионе чемпионата Германии по футболу.

Стоит отметить, что "Роттах-Эгерн" и "Бавария" встречались в 2019 году также в товарищеской гре. Тогда встреча завершилась со счетом 23:0 в пользу мюнхенского гранда.

Напомним, "Бавария" в прошлом сезоне стала чемпионом Бундеслиги, завоевав 33-й чемпионский титул в своей истории. Матч против "Роттах-Эгерн" стал первой игрой команды Томаса Тухеля после выхода из отпуска.

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