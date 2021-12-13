Руководство "Реала" крайне недовольно результатами повторной жеребьевки Лиги чемпионов.

В швейцарском Ньоне 13 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы восемь пар плей-офф.

По результатам жеребьевки "Реал" получил себе в соперники португальскую "Бенфику". Однако позже УЕФА аннулировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Причиной тому послужили ошибки, допущенные во время проведения процедуры.

По результатам повторной жеребьевки "Реал" Мадрид получил себе в соперники французский ПСЖ.

Теперь испанский "Реал" рассматривает возможность подачи протеста на результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

Мадридский клуб настаивает на том, что их пара с "Бенфикой" в порядке, потому что ошибки начались позже.

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В 1/8 финала победители групп играют с командами, занявшими вторые места. На этой стадии жеребьевка не могла свести представителей одной ассоциации и команды из одной группы.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки состоятся 8/9/15/16 марта. Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Сеяными были "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды).

В число несеяных попали "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия).

Автор: Владимир Медяник