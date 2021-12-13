16 команд продолжают борьбу за трофей.

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

Церемония жеребьевки начнется в 13.00.

В турнире осталось 16 команд: 8 победителей группового раунда и 8 команд, которые заняли в своих группах вторые места.

Жеребьевка Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция

Клубы традиционно будут разделены на сеяных и несеяных:

Сеяные: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды)

Несеяные: "Атлетико", "Вильярреал" (обе - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (обе - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия)

В 1/8 финала не смогут встретиться представители одной страны, а также команды, которые выступали в одном квартете.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.

Автор: Антон Дударь