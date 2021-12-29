Марлос принял решение завершить карьеру в Бразилии.

Атакующий полузащитник Марлос, который покинул донецкий "Шахтер", в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.

У бывшего игрока сборной Украины есть предложения сразу от трех бразильских клубов, среди которых "Сан-Паулу", "Атлетико Паранаэнсе" и "Атлетико Минейро", сообщает Globoesporte.

Кроме того, у Марлоса есть варианты в ОАЭ и Катаре, но 33-летний игрок склоняется к тому, чтобы завершить карьеру в Бразилии.

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