Атакующий полузащитник Марлос, который покинул донецкий "Шахтер", в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.
У бывшего игрока сборной Украины есть предложения сразу от трех бразильских клубов, среди которых "Сан-Паулу", "Атлетико Паранаэнсе" и "Атлетико Минейро", сообщает Globoesporte.
Кроме того, у Марлоса есть варианты в ОАЭ и Катаре, но 33-летний игрок склоняется к тому, чтобы завершить карьеру в Бразилии.
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"Марлос": карьера в Украине
- Марлос выступал в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".
- Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат Украины (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок страны (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провел за "Шахтер" 287 игр, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных матчей он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.
- 28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.
- Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
- Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.