"Ингулец" адресовал обвинения львовскому "Руху".

Футбольный клуб "Ингулец" из Кировоградской области опубликовал заявление касательно перенесенного матча 11-го тура УПЛ с "Рухом".

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте "Ингульца".

"По информации, предоставленной ФК "Рух" по состоянию на 13.10.2021, по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у шестерых футболистов главной команды "Рух" Львов выявлены положительные результаты заболевания на COVID-19. Для предотвращения манипуляций и соблюдения правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информацией по состоянию на 13.10.2021 заявленные на сезон вратари ФК "Рух" отсутствуют в информационной системе Центра Общественного Здоровья Минздрава, как лица, болеющие COVID-19. В связи с этим, футбольный клуб "Ингулец" обратился к дирекции УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное рассмотрение этой ситуации", - сказано в заявлении клуба.

"Рух" сообщал, что все их вратари сдали положительный тест на коронавирус.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк также дал комментарий по этому поводу:

"Если они дают честные результаты, то любая лаборатория после того, как обнаружен положительный тест на ковид, автоматически вносит его в базу Минздрава. По моей информации, в этой базе нет не только ни одного вратаря "Руха", о чем сообщал львовский клуб, но и вообще ни одной фамилии игрока этой команды. Поэтому теперь посмотрим, как с этим разберется УПЛ и КДК УАФ. В понедельник будут переданы все наши официальные запросы по этой теме. Если сейчас "Рух" задним числом внесет больных в базу, будем разбираться. Стопроцентно заявляю, что по состоянию на позавчера (13 октября) их там не было. Пусть дальше разбирается КДК УАФ. Мы намерены в этом вопросе достичь правды", - сказал Поворознюк.

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Автор: Артем Будрин