Василий Кобин уже во второй раз в тренерской карьере покинул "Минай".

Руководство "Миная" приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Василием Кобиным.

Об этом сообщил официальный сайт "Миная".

Кобин уволен с занимаемой должности, так как президент "Миная" Валерий Пересоляк "очень недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК "Львов".

В текущем чемпионате Украины "Минай" занимает лишь 13-е место, набрав 6 очков в восьми матчах.

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Василий Кобин: тренерская карьера

Кобин уже во второй раз в карьере возглавлял "Минай". В его первый период у руля клуба (с начала 2019 года) "Минай" выиграл Первую лигу Украины и выходил в 1/2 финала Кубка Украины.

24 марта этого года Кобин покинул пост главного тренера "Миная", но летом вернулся на эту должность.

Всего под его руководством "Минай" провел 64 матча, одержав 28 побед.

Автор: Антон Дударь