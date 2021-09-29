Василий Кобин / фото ФК Минай
Руководство "Миная" приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Василием Кобиным.
Об этом сообщил официальный сайт "Миная".
Кобин уволен с занимаемой должности, так как президент "Миная" Валерий Пересоляк "очень недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК "Львов".
В текущем чемпионате Украины "Минай" занимает лишь 13-е место, набрав 6 очков в восьми матчах.
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Василий Кобин: тренерская карьера
- Кобин уже во второй раз в карьере возглавлял "Минай". В его первый период у руля клуба (с начала 2019 года) "Минай" выиграл Первую лигу Украины и выходил в 1/2 финала Кубка Украины.
- 24 марта этого года Кобин покинул пост главного тренера "Миная", но летом вернулся на эту должность.
- Всего под его руководством "Минай" провел 64 матча, одержав 28 побед.