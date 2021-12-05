Очередное поражение для Шевченко: Дженоа не удалось отобрать очки у Ювентуса (видео)

Команда украинского тренера вновь проиграла и ушла с поля без забитых мячей.

В рамках 16-го тура чемпионата Италии клуб Андрея Шевченко "Дженоа" в гостях играл с "Ювентусом". Поединок завершился сухим поражением команды Шевченко - 0:2. Интересно, что первый гол "Ювентус" забил после прямого удара с углового. "Дженоа" завершил матч без ударов по воротам, тогда как "Ювентус" нанес 27 ударов (12 в створ). "Ювентус" - "Дженоа" - 2:0 Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82 "Ювентус": Щесны, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46), Бентанкур, Локателли, Кулусевски, Дибала (Кайо, 88), Бернардески (Рабио, 83), Мората (Кин, 72) "Дженоа": Сиригу, Бираски, Бани (Ванхусден, 73), Васкес, Гильоне, Эрнани, Бехрами (Гальдамес, 58), Туре (Портанова, 59), Камбиассо (Мелегони, 85), Экубан, Бьянки (Пандев, 58) Видео голов Читайте такжеШевченко поставил точку в вопросе о возможном трансфере Ярмоленко в Дженоа "Дженоа": результаты под руководством Шевченко В четырех матчах под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать только 1 очко. При этом команда не забивала голов.

Ранее "Дженоа" проиграл "Роме" (0:2) и "Милану" (0:3), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).

После 16 сыгранных туров команда Андрея Шевченко идет в зоне вылета Серии А - на 18-м месте. У "Дженоа" - всего 10 набранных очков. Автор: Антон Дударь

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