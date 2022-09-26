Матч против Шотландии может стать для Петракова последним на посту тренера сборной Украины.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Шотландии.

Накануне ответственного матча главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков ответил на вопрос о своем будущем в национальной сборной.

"Я уже около года работаю главным тренером сборной Украины. Я уже адаптировался. Сначала было очень тяжело. Специфика работы в национальной команде в том, что каждый матч ответственен.

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Ответственность здесь растет в разы. Перед людьми, перед всеми. И уровень этих матчей очень высок – один матч стоит 10 во внутреннем чемпионате. После поединков сборной я дома чувствую очень сильную усталость. Очень тяжело. Но я быстро отхожу, буквально 3-4 дня.

Никаких переговоров по новому контракту нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ.

У нас 24 футболиста в команде, все здоровы. Все игроки и тренерский штаб хотят подняться в дивизион А Лиги наций", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Отметим, что действующий контракт Петракова со сборной Украины рассчитан до конца этого года. Учитывая, что после Шотландии у национальной команды больше не запланировано игр до конца года, то встреча с шотландцами может стать последней для 65-летнего специалиста на посту наставника сборной Украины.

Добавим, что перед заключительным матчем в Лиге наций сборная Украины с 10 очками идет на втором месте в группе 1 дивизиона В, Шотландия - первая с 12 баллами. Победитель этой группы поднимется в дивизион А, следовательно, в игре против шотландцев подопечных Александра Петракова может устроить только победа.

Напомним, что сборные Украины и Шотландии 21 сентября в перенесенном матче 1-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА сборная Шотландии разгромила Украину со счетом 3:0.

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