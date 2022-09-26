Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Шотландии.
Накануне ответственного матча главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков ответил на вопрос о своем будущем в национальной сборной.
"Я уже около года работаю главным тренером сборной Украины. Я уже адаптировался. Сначала было очень тяжело. Специфика работы в национальной команде в том, что каждый матч ответственен.
Ответственность здесь растет в разы. Перед людьми, перед всеми. И уровень этих матчей очень высок – один матч стоит 10 во внутреннем чемпионате. После поединков сборной я дома чувствую очень сильную усталость. Очень тяжело. Но я быстро отхожу, буквально 3-4 дня.
Никаких переговоров по новому контракту нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ.
У нас 24 футболиста в команде, все здоровы. Все игроки и тренерский штаб хотят подняться в дивизион А Лиги наций", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.
Отметим, что действующий контракт Петракова со сборной Украины рассчитан до конца этого года. Учитывая, что после Шотландии у национальной команды больше не запланировано игр до конца года, то встреча с шотландцами может стать последней для 65-летнего специалиста на посту наставника сборной Украины.
Добавим, что перед заключительным матчем в Лиге наций сборная Украины с 10 очками идет на втором месте в группе 1 дивизиона В, Шотландия - первая с 12 баллами. Победитель этой группы поднимется в дивизион А, следовательно, в игре против шотландцев подопечных Александра Петракова может устроить только победа.
Напомним, что сборные Украины и Шотландии 21 сентября в перенесенном матче 1-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА сборная Шотландии разгромила Украину со счетом 3:0.