"Милан" выиграл три стартовых матча в новом сезоне чемпионата Италии.

В пятницу, 1 сентября, состоялся поединок третьего тура итальянской Серии А, в котором "Рома" принимала "Милан".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась победой "россонери" со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте - французский нападающий "Милана" Оливье Жиру реализовал пенальти.

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На 48-й минуте встречи преимущество гостей удвоил Рафаэл Леау - португальский нападающий каким-то невероятным образом смог сложиться после подачи с фланга и пробить в падении через себя. Гол получился довольно странным, но в то же время очень красивым.

"Роме" удалось забить гол престижа уже в компенсированное время ко второму тайму.

"Рома" - "Милан" - 1:2

Голы: Спинаццола, 90+3 - Жиру, 9 (пен.), Леау, 48

"Рома": Патрисиу, Манчини (Пагано, 79), Смоллинг, Льоренте, Челик (Спинаццола, 70), Кристанте, Паредес (Бове, 70), Ауар (Пеллегрини, 31), Залевски, Эль-Шаарави (Лукаку, 70), Белотти

"Милан": Меньян, Калабрия, Тиау, Томори, Эрнандес, Лофтус-Чик (Калулу, 65), Крунич, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 76), Жиру (Побега, 70), Леау (Окафор, 76)

Предупреждения: Паредес - Томори, Лофтус-Чик, Окафор

Удаление: Томори (вторая желтая)

Обзор матча:

После трех туров в активе "Милана" 9 набранных очков. "Россонери" идут на первом месте в турнирной таблице Серии А. "Рома" набрала одно очко и занимает 18-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Италии "Рома" встретится с "Эмполи", а "Милан" померяется силами с "Интером".

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