Виктор Коваленко завершил свой переход в "Эмполи".

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко сменил клубную прописку.

27-летний футболист перешел на правах аренды в "Эмполи", сообщает пресс-служба клуба.

Последние два сезона Виктор Коваленко играл на правах аренды за "Специю". Но по итогу сезона-2022/23 "орлята" вылетели из элитного дивизиона чемпоината Италии в Серию В. "Специя" решила не продлевать аренду и вернула Коваленко в "Аталанту".

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В прошлом сезоне украинец сыграл за "Специю" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, Виктор Ковалено перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в феврале 2021 года, но за все это время сыграл за команду из Бергамо всего три минуты. Его дважды отправляли в аренду в "Специю".

В течение двух сезонов Виктор Коваленко сыграл 47 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Напомним, "Эмполи" в предыдущем сезоне финишировал в Серии А 14 место. В 1-м туре нового чемпионата Италии "синие" на своем поле уступили "Вероне" со счетом 0:1.

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