Руководство Футбольной ассоциации Исландии ушло в отставку в полном составе.

Руководство Футбольной ассоциации Исландии (KSI) в полном составе подало в отставку после скандала с обвинением одного из игроков национальной сборной в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает BBC.

Еще в 2017 году в полицию обратились 25-летняя Торхильдур Гида Арнарсдоуттир и еще одна женщина, имя которой не называется. Девушка утверждала, что один из игроков сборной Исландии по футболу домогался ее в ночном клубе. В частности, по ее словам, он трогал ее между ног и хватал за шею. Об инциденте стало известно только сейчас.

Арнарсдоуттир также заявила, что в KSI ей предлагали деньги за молчание, но она отказалась.

Имя футболиста не называется, однако шведский клуб "Гетеборг" выпустил заявление, в котором говорится, что один из игроков команды обвиняется в сексуальных домогательствах, совершенных в 2017 году. В составе "Гетеборга" выступает один исландский футболист - 31-летний Колбейн Сигторссон.

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Глава KSI Гудни Бергссон заявил, что ассоциация не получала жалоб на сексуальные домогательства со стороны игроков. Но после призывов к отставке Бергссон и другие руководители исландского футбола принесли свои извинения пострадавшим, назвали свой предыдущий комментарий ошибочным и покинули свои должности.

Сам Сигторссон отрицает, что домогался Арнарсдоуттир и ее подругу, но заявил, что его поведение "не было образцовым". Он сказал, что извинился перед девушками.

Сигторссон провел 64 матча за сборную Исландии, в которых забил 26 голов. Он является одним из лучших бомбардиров в истории команды. В его активе победный гол в матче против сборной Англии в 1/8 финала Евро-2016.

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Автор: Антон Дударь