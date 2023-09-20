Диогу Кошта в свой день рождения выразил слова поддержки украинцам.

Во вторник, 19 сентября, "Порту" выиграл у донецкого "Шахтера" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

После игры голкипер португальского клуба поделился своими эмоциями от победы, а также выразил слова поддержки Украине.

"Это был хороший гол от игрока "Шахтера". Худший сценарий для кипера - удар в противоход. Следует отдать должное сопернику. Пытаюсь улучшиться, чтобы иметь возможность отбивать даже такие удары и спасти команду.

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Это самый лучший день. Победа в день рождения - самый лучший подарок. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков "Порту" и всех, кто поздравил меня. Я очень благодарен.

На стадионе была хорошая атмосфера. Фанаты хотели посмотреть великолепное зрелище. Обнимаю всех украинцев, желаю им много сил и говорю, что мы с ними", - приводит слова Кошты издание Record.

Добавим, что в день матча против "Шахтера" Диогу Кошта отметил свой 24-й день рождения.

Стоит отметить, что трансферная стоимость португальского голкипера оценивается в 45 миллионов евро. Вместе с Джанлуиджи Доннаруммой, Майком Меньяном и Тибо Куртуа он на данный момент является самым дорогим голкипером в мире.

За "Порту" Кошта выступает с 2016 года. В составе "драконов" он сыграл 116 матчах во всех турнирах. За национальную сборную Португалии Диогу сыграл 16 игр.

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