Феноменальный футболист имеет проблемы с желудком.

Лидер французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси после того, как получил свой очередной "Золотой мяч", пропустил тренировку парижского клуба.

Об этом сообщает Get French Football News.

У Месси обнаружили симптомы гастроэнтерита (заболевание желудочно-кишечного тракта). По этой же причине тренировку ПСЖ пропустил его соотечественник Леандро Паредес.

1 декабря ПСЖ дома будет принимать "Ниццу" в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Участие Месси в игре под вопросом. Другая звезда парижан Неймар точно пропустит матч, ведь он попал в лазарет на 6-8 недель из-за ужасной травмы.

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Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Артем Будрин