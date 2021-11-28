Нападающего унесли с поля на носилках.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил жуткую травму в матче чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

В одном из игровых эпизодов на 84-й минуте матча Неймар случайно наступил на ногу соперника, который играл в подкате. При этом бразилец подвернул голеностоп - его нога вывернулась неестественным образом.

Неймар не смог продолжить матч и даже самостоятельно покинуть поле. Бразилец не сдержал слез, а с поля его унесли на носилках.

ПСЖ пока не сообщал о степени серьезности травмы Неймара, но, судя по всему, звездный бразилец может выбыть на длительный срок.

В текущем сезоне Неймар забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах за ПСЖ.

ПСЖ: победа над "Сент-Этьеном" и лидерство в Лиге 1

ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" со счетом 3:1. Голы забивали Анхель Ди Мария и Маркиньос, который оформил дубль.

Лионель Месси в этом матче отдал сразу три голевые передачи.

После 15 туров ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Парижский клуб опережает ближайшего преследователя "Ренн" на 12 очков.

Автор: Антон Дударь